Borderlands 2. Прохождение игры





Общая информация

Дата выхода игры "Borderlands 2" — 17 сентября 2012 года.

Дата выхода игры "Borderlands 2: Game of the Year Editions" — 8 октября 2013 года.

Разработчик: 2K Australia, Gearbox Software. Издатель: 2K Games.

Время прохождения сюжета — 30 часов.

Время полного 100% прохождения игры (2 прохождения, DLC) — 80 часов.

Системные требования

Borderlands 2 (2012)

Характеристика Минимальные требования Рекомендуемые требования Процессор 2.4 GHz Dual Core Processor 2.3 GHz Quad Core processor Оперативная память 2 GB RAM 2 GB RAM Видеокарта 1 Гб Video RAM, DirectX 9

(NVIDIA GeForce 8500)

(ATI Radeon HD 2600) 1 Гб Video RAM, DirectX 10

(NVIDIA GeForce GTX 560)

(ATI Radeon HD 5850) Место на жестком диске 13 Гб 20 Гб Операционная система Windows 32-bit: Win XP Windows 64-bit: Win XP, Win 7, Win 8

Прохождение миссий

На планете Пандора после открытия первого хранилища появился минерал эридий. Для сбора ресурсов на планету прибыла корпорация "Гиперион" и частные авантюристы — искатели Хранилища. Мы играем одним из таких искателей. Нас нанял Красавчик Джек, но сразу же по прибытии зачем-то предал нас, и взорвал поезд с новобранцами.

Выбор персонажа



Axton "The Commando" (Экстон "Спецназовец")

Способность: Турель

Предпочтения: Винтовки, прячется за укрытиями





Zer0 "A Number" (Зеро "Клон")

Способность: Невидимость

Предпочтения: стреляет издалека, подкрадывается





Maya "The Siren" (Майя "Сирена")

Способность: Фазовый захват

Предпочтения: Контроль, магическая энергия





Salvador "The Gunzerker" (Сальвадор "Шизострел")

Способность: Стрельба с двух рук

Предпочтения: Огромные пушки





Gaige "Mechromancer" (Гайка "Мехаромантка")

Способность: Вызов Жестокуса

Предпочтения: Электрическое оружие, взрывчатка

Krieg "The Psycho" (Криг "Псих")

Способность: Резня пилотопором

Предпочтения: Боевой забияка

Глава 1. Ослепленный

Borderlands 2

Локация "Пустошь ледяных ветров" (Windshear Waste)





0. Моя первая пушка (ур. 1)

Очнёмся в ледяной пустыне, нас откопает из снега робот-дворецкий "Железяка". Робот передаст нам ЭХО-коммуникатор, он будет отображать наше здоровье и прочий интерфейс. На экране увидим сообщение от девушки.

Отправляемся в Дом Железяки. Там на робота нападёт монстр мордоплюй, и вырвет его единственный глаз. Берём оружие из отмеченного ящика, чтобы пострелять в монстра. На этом задание закончится.

Пустошь ледяных ветров — Знак хранилища (1/1) . В доме Железяки открываем боковую дверь, в туалете на стене найдём знак. Такие знаки нужно искать во всех локациях для выполнения испытания "Культ Хранилища".

Награда: 71 опыта, $10, обычный пистолет.

1. Ослепленный (ур. 1)

Цель: Защитить Железяку

Монстр с глазом убежит от нас, догоняем его по склонам. По пути отстреливаем мелких монстров, собираем вещи из сугробов. Робот упадёт, выкапываем его из снега, идём дальше.

Цель: Победить Громилу

Босс: Громила. Догоним монстра на большой арене. Во время боя собираем красные омолодители, чтобы восстанавливать здоровье. Если погибнем, то восстановимся у ближайшей точки, и потратим на это немного денег.

Цель: Забрать глаз Железяки. Найти сэра Хаммерлока

После победы забираем глаз робота. Так же получим новое оружие, учимся переключать их колесиком мыши. Чтобы установить глаз, нужно добраться до ближайшего механика. Робот откроет нам дверь в новую локаци.

Награда: 53 опыта, $10.

Глава 2. Зачистка айсберга

Borderlands 2. Прохождение

Южный шельф (Southern Shelf)





Южный шельф — Знак хранилища (1/2) . В центре локации стоит высокая круглая скала. Когда заберёмся на неё по заданию "Защищенная удача", проходим через здание, забираемся выше на крышу, спрыгиваем на балкон, там увидим знак.

Южный шельф — Знак хранилища (2/2) . На базе под драконом, почти на самом верху, поднявшись по наклонной поверхности, запрыгиваем на балкон слева, прыгаем по нескольким крышам, на последней на полу увидим знак.

2. Зачистка айсберга (ур. 3)

Цель: Добраться до Айсберга Лжеца. Защитить Железяку

На пути маленькие мордоплюи. Когда выйдем к первому поселению, Красавчик Джек по связи пообещает награду за нас, и все местные бандиты начнут атаковать. Ими командует капитан Флинт.

Цель: Зачистить Айсберга Лжеца

Сэр Хаммерлок свяжется с нами и попросит убить ближайших бандитов. После ждём, когда Железяка заденет электрические ворота, и отключится. Отдаём Сэру глаз, он отремонтирует робота.

За воротами найдём первый магазин — торговый автомат. На правой вкладке можно продать свои ненужные оружия, чтобы освободить место для новых. Рядом есть станция быстрого перемещения по локациям, и доска объявлений с заданиями. Говорим с Сэром, чтобы завершить миссию.

Награда: 321 опыта, $12, детский щит.

У Сэра Хаммерлока можем взять первые дополнительные задания. В меню квестов можно выбирать, какой квест будет активным, чтобы видеть расположение целей этого квеста. При одиночной игре лучше сразу выполнять все побочные квесты, чтобы быстрее прокачивать своего персонажа.

Квест: Этот город слишком мал (ур. 3) Цель: Зачистить кладбище, пруд Сэр попросит убить ближайших монстров. На севере зачищаем кладбище от десятка мордоплюев. Спрыгиваем в ущелье, на замерзшем пруду убиваем ещё несколько монстров. Награда: 160 опыта, $63, свирепый кругострел.

Квест: Защищенная удача (ур. 3) Цель: Добраться до Щитов Брюстера. Отправить лифт наверх Идём к лифту в центре шелфа. Около него выяснится, что нужно заменить предохранитель. Идём зачищать бандитскую базу на юге. Цель: Найти предохранитель. Пробежать через ограду На пути электрический забор, чтобы уничтожить его, забрасываем вперёд гранаты, или убиваем всех врагов. Забор отключится, берём предохранитель, относим к лифту. Цель: Приобрести щит На вершине скалы входим в здание, внутри медицинский торговый автомат, в нём покупаем любой силовой щит по своему вкусу. Награда: 160 опыта, $31, скин "Челябинск".

Квест: Это Красавчик Джек! (ур. 3) Цель: Найти аудиодневники Хелен Пирс На локации 2 "Южный шельф" убиваем бандитов, случайным образом из любого может выпасть аудидневник. В поселений Сэра Хаммерлока собираем ещё три записи о Джеке: 1) За южным зданием, внутри контейнера с мусором. 2) На крыше западного дома. 3) У восточного дома в мусорном баке. Награда: 80 опыта, $63, пистолет или пистолет.

Квест: Никудышный день (ур. 5) Цель: Взять мех мордоплюя: 0/4 Чтобы вырвать мех из монстров, нужно наносить последний урон рукопашной атакой, вплотную на клавишу V. Убиваем так четыре монстра и возвращаемся к Сэру. Награда: 362 опыта, $15, винтовка или дробовик.

Квест: Симбиоз (ур. 5) Цель: Добраться до Блэкбернской пещеры На юге переходим в локацию "Залив Южного шельфа". Переходим через паром, подвесной мост. Попадём в большой город бандитов. Цель: Найти коротыша, едущего верхом на мордоплюе Поднимаемся на самый верхний этаж. Когда убьём всех врагов, из дверей выпрыгнет коротышка наездник. Убиваем Карлиплюя 7 уровня. Награда: 362 опыта, $39, голова "Чувство ужаса".

Залив Южного шельфа (Southern Shelf — Bay)





Залив Южного шельфа — Знак хранилища (1/2) . В ледниках, на западном берегу осматриваем полузатопленный корабль, на боковой стенке между двумя иллюминаторами найдём знак.

Залив Южного шельфа — Знак хранилища (2/2) . В городе, в восточном углу, недалеко от магазинов и точки сохранения, по снегу спрыгиваем за дом, на задней стенке дома найдём знак.

Испытание "Канатоходец" . На пути в город не использовать паром, а пройти по его толстой цепочке.

Испытание "Я вижу твой труп!" . Нужно найти 4 телескопа на локации. 1) Когда перейдём паром, около точки сохранения. 2) На сдвоенной лодке на юге, на носу, в сторону ледника. 3) На большом корабле на верхней палубе. 4) В городе на верхнем балконе, где появляется наездник.

Испытание "Никто не любит карликов" . Убить Карлиплюя, пока они не вызвали подкрепление.

Глава 3. Лучший слуга в мире

Borderlands 2. Когда откроются навыки

3. Лучший слуга в мире (ур. 5)

Цель: Проводить Железяку на его корабль

Говорим с Железякой, он собирается добраться до Убежища, для этого нужно убить капитана Флинта, забрать его корабль, и уплыть. Спускаемся в лагерь бандитов на севере, там робот опустит для нас мост.

Босс: Бум и Бэм. За мостом дорогу преградят два брата, один сидит в пушке Большая Берта, второй бегает за нами. Вначале лучше уничтожать пушку, прячась за укрытиями, затем добиваем братьев.

Испытание: Пусть "бум" делает "бум"! Нужно убить боссов так, чтобы ни одного игрока не задело выстрелом пушки "Большая Берта". С самого начала подбегаем к пушке вплотную, и бегаем вокруг неё, она очень медленно поворачивается, и не сможет выстрелить в нашу сторону. Если не получилось сразу, все боссы появляются снова при повторном посещении локации, и можно будет повторить попытку.

Цель: Разрушить ворота, стреляя по ним из пушки

Победив босса, получим первый модификатор гранаты, и сможем бросать их на клавишу G. Садимся в большую пушку, стреляем в ворота, отстреливаем набегающих бандитов, и движемся дальше.

Цель: Догнать, Поднять Железяку

Выйдем на участок "Парящий Дракон", здесь нужно забраться на базу на вершине скалы. Кроме бандитов, нас будут атаковать летучие мыши, в них можно метнуть оружие марки "Тедиор", чтобы получить достижение. Обходим скалу кругом, встретим Железяку перед лифтом. Поднимаемся по лестницам, наверху включаем лифт для Железяки.

Южный шельф — Знак хранилища (2/2) На базе под драконом, почти на самом верху, поднявшись по наклонной поверхности, запрыгиваем на балкон слева, прыгаем по нескольким крышам, на последней на полу увидим знак.

Цель: Найти, Убить Флинта

Босс: Капитан Флинт. На самой верхней площадке встретим капитана. Он будет сидеть на троне наверху, можем издалека из снайперской винтовки отбавить большую часть здоровья. Капитан спустится вниз и будет атаковать огнемётом, поэтому отбегаем подальше, и атакуем издалека.

Испытание: Огнеустойчивость . Победить Флинта, не попав под огненное дыхание.

Цель: Подняться на борт корабля Железяки

После победы робот покажет нам, где нажать рычаг. Корабль спустится на воду, спрыгиваем туда же, заходим на борт, плывём в следующую локацию.

Награда: 724 опыта, $15.

Глава 4. Дорога в Убежище

Borderlands 2. Как играть

Три Рога — Водораздел (Three Horns — Divide)





Три Рога — Водораздел — Культ хранилища (1,2,3) :

1) В западном поселении бандитов "Сухие доки", в северо-восточном углу проходим под высоким зданием, внизу слева за поворотом осматриваем полукруглую часть здания.

2) Около юго-западного выхода с локации, на задней стороне большого плаката, поднимаемся по балке.

3) Юго-западная база бандитов "Лагерь Ветролома", на задней стене южного здания.

Испытание "Лучшие друзья" . Убить Болла, не убивая его скрагов.

4. Дорога в Убежище (ур. 6)

Цель: Добраться до Убежища

Корабль причалит к локации "Три Рога — Водораздел". Издалека увидим, как автомобиль перескочит над разрушенным мостом, нам нужно найти свой транспорт, и повторить этот трюк. Проходим под мостом, идём к Тачкомату, он не начнёт работать, пока не найдём деталь для взлома.

Цель: Добыть гиперионский переходник

Проходим через скелет большой рыбы, окажемся на базе "Застава рыбьих потрохов". Убиваем всех бандитов, забираем деталь, возвращаемся.

Цель: Добыть транспорт. Прыгнуть через пропасть

Тачкомат начнёт работать, создаём в нём автомобиль, садимся. В авто есть два места: водитель и пулемётчик, менять места можно на клавишу "C". Разгоняемся, перепрыгиваем мост. Проезжаем через тоннель.

Цель: Найти капрала Райса

Перед запертыми воротами с нами свяжется Роланд — лидер Алых налётчиков. Он пропустит нас в Убежище, только если поможем спасти его подчинённого. Едем в отмеченное место, в центре локации. Найдём только записывающий аппарат ЭХО. Рядом узкий проём, проходим пешком, попадём на "Мозговые поля". Увидим тело Райса, убиваем трёх бандитов около него.

Цель: Добыть энергоблок

Райс отправит нас искать важную деталь для Убежища, а сам окончательно умрёт. Идём в "Лагерь Ветролома", убиваем местных бандитов, забираем деталь.

Доп. цель: Убивать Кровомесов: 0/20

Получим первую необязательную цель в сюжетном квесте — убить врагов на базе вокруг энергоблока. Выполнение таких целей повысит денежную награду за квест.

Три Рога — Водораздел — Культ хранилища (1-3/3) . 1) Около юго-западного выхода с локации, на задней стороне большого плаката, поднимаемся по балке. 2) В западном поселении бандитов "Сухие доки", в северо-восточном углу проходим под высоким зданием, внизу слева за поворотом осматриваем полукруглую часть здания. 3) Юго-западная база бандитов "Лагерь Ветролома", на задней стене южного здания.

Испытание "Лучшие друзья" . Убить Болла, не убивая его скрагов.

Цель: Найти лейтенанта Дэвиса

Возвращаемся к запертым воротам, нас пропустят в "Убежище". Говорим с лейтенантом, лично вставляем энергоблок в башню, так мы включим защитный купол над Убежищем. Докладываем лейтенанту.

Награда: 733 опыта, $17+88, карабин или дробовик.

Убежище (Sanctuary)





Убежище — Культ хранилища (1-5) :

1) В гараже Скутера, под лестницей, в углу за покрышками.

2) Перед магазином Маркуса, в переулке слева, на стене за мусорным контейнером.

3) Перед магазином Маркуса со скамейки запрыгиваем на козырёк здания, дальше идём по крышам на юг, над черным рынком на балконе осматриваем дверь.

4) В штабе забираемся на 2-ой этаж, выпрыгиваем на крыши, забираемся на самую высокую полукруглую крышу, с неё спрыгиваем на крышу доктора Зеда.

5) Из бара Мокси идём на выход напротив барной стойки, снаружи сразу слева от выхода на углу стены есть мелкий значок.

Испытание "История Алых налетчиков" . Нужно найти 4 аудиозаписи. 1) На улице перед магазином Маркуса. 2) В магазине Маркуса на прилавке. 3) На углу между центром и баром Мокси. 4) В баре Мокси, на выходе напротив барной стойки.

Испытание "Джекпот!" . В баре на игровых автоматах получить комбинацию 3х символа Хранилища, или 3х три слитка эридия.

Убежище. Доп. задания:

Квест: Убивать ассасинов (ур. 8) Цель: Убить ассасина Уота Доп. цель: Застрелить Уота из пистолета Возьмём на доске объявлений в Убежище. Берём с собой все виды оружий для дополнительный целей. Из локации "Три Рога — Водораздел" переходим в "Пар и электричество Левши". В небольшом помещении убиваем всех врагов, затем из дверей выйдет ассасин. Цель: Пустить в расход ассасина Онея (из снайперской винтовки) Цель: Прикончить ассасина Рита (в ближнем бою) Цель: Завалить ассасина Руфа (из дробовика) Убиваем всё новых врагов, успевая менять оружия. Награда: 791 опыта, +$220, пистолет или автомат.

Квест: Угадай имя (ур. 8) Цель: Осмотреть заначки мордоплюев: 0/5 Доп. цель: Убить мордоплюев: 0/15 В баре встретим Сэра Хаммерлока, он просит изучить монстров на дороге. Отправляемся туда, осматриваем маленькие скалы с зеленым свечением. Сэр даст новое название монстрам "мордоплюям". Цель: Убить приматварь с помощью гранаты Цель: Расстрелять снаряды дикохищников: 0/3 Цель: Убить ещё несколько костежопов: 0/5 Сэр попробует подобрать ещё три названия монстрам. Убиваем их. Стреляем в камни, которые бросают монстры. В конце Сэр оставит попытки, и вернёт монстрам прежнее название. Награда: 791 опыта, $111, дробовик или щит.

Квест: Камень, ножницы, каюк: Огонь! (ур. 8) Цель: Отправиться на стрельбище. Сжечь вандала Маркус — местный оружейник, попросит протестировать новое оружие со стихийным уроном. В инвентаре появится новое оружие, берём его в руки, убиваем живую мишень. Огонь хорошо наносит урон обычным врагам без щитов. Награда: 395 опыта, пистолет "воспламеняющий враг".

Квест: Камень, ножницы, каюк: Шок! (ур. 8) Электричество временно обездвиживает врагов. Награда: 395 опыта, $22.

Квест: Камень, ножницы, каюк: Коррозия! (ур. 8) Коррозия хорошо разъедает силовые щиты. Награда: 395 опыта, $22.

Квест: Камень, ножницы, каюк: Шлак! (ур. 8) Шлак уменьшает сопротивляемость врагов, и их можно быстро добить другим оружием, без шлака. Награда: 395 опыта, $111.

Три Рога — Долина (Three Horns — Valley)





Три Рога — Долина — Культ хранилища (1,2,3) :

1) В "Трущобах кровомесов" (откроется в 7-ой главе).

2) На центральной базе забираемся на второй этаж, спрыгиваем за стену. Снаружи, около сплетения труб, за углом найдём знак.

3) На юге в единственном домике около нефтяной вышки. Когда подойдём, из здания выйдут два безбашенных противника.

Испытание "Не первый раз замужем" . Забраться на вывеску мотеля "Довольный свин". Рядом через дорогу есть гейзер, нужно встать на него, а когда взлетим -приземлиться на свина.

Пар и электричество "Левши" (Southpaw Steam & Power)





Пар и электричество "Левши" — Культ хранилища (1,2,3) :

1) Спускаемся по первой вертикальной лестнице, внизу осматриваем стенку за углом справа.

2) Подходим к большому светлому вентилятору, перед ним с перил запрыгиваем на большую трубу, и дальше прыгаем вдоль правой стены.

3) Спускаемся на нижний этаж, с перил через угол перепрыгиваем на наклонную поверхность, там найдём знак.

Испытание "Рейд" . Убить всех 4 ассасинов за 10 минут.

Глава 5. План Б

Borderlands 2. Когда откроется 3 слот оружия

5. План Б (ур. 8)

Цель: Встретиться со стражником у ворот

От стражника узнаем, что лидер Роланд пропал во время нападения со спутника. Нужно разыскать его, и найти способ защититься от атак Джека.

Цель: Поговорить с городским механиком

Идём в гараж, механик Скутер расскажет что Роланд оставил ему инструкции, как действовать в его отсутствие — "План Б". Скутер передаст нам минерал Эридий. С верхней площадки забираем 2 аккумулятора.

Цель: Помочь Скутеру с планом Б

Идём расставлять аккумуляторы в отмеченные люки на полу. Идём на черный рынок, за эридий покупаем увеличение инвентаря или боезапаса. Вставляем третий аккумулятор. Скутер попытается поднять в воздух целый город, но у него это не получится. Он отправит нас в штаб Роланда.

Цель: Найти ключ, отыскать командный центр Роланда

На входе говорим с помощником, берём ключ, входим в здание. На столе слушаем аудиозапись.

Награда: 1187 опыта, $22, +1 ячейка для ношения оружия.

Квест: Тайник Железяки (ур. 9) Цель: Поучить доступ к тайнику Железяки Железяка теперь обитает на свалке в Убежище. При встрече он выдаст кучу невыполнимых заданий, а в награду пообещает открыть свой тайник. Но мы сможем самостоятельно найти тайник в паре метров от Железяки, за отпавшей дверцей. Через этот тайник мы сможем передавать вещи другим игрокам. Награда: 96 опыта, $124.

Квест: Не причинять вреда (ур. 9) Цель: Выполнить хирургическую операцию. Поговорить с Таннис Доктор Зед попросит помочь с пациентом, ударяем его, из бандита выпадет осколок эридия. Относим этот кусок Патриции Таннис — это девушка учёный в штабе. Награда: 483 опыта, $124.

Квест: Таинственные болезни (ур. 8) Цель: Добраться до логова доктора Милосерда Второе задание Зеда — убить его конкурента. Перемещаемся в локацию "Долина Три рога — Пещера шокирующих ископаемых". В пещере убиваем всех бандитов. В конце появится Милосерд, убиваем его, забираем его э-оружие. Награда: 791 опыта, $55.

Квест: Таинственные болезни: НЛО (ур. 8) Цель: Убивать разбойников из оружия с э-технологиями: 0/25 Берём в руки пушку Милосерда, убиваем появившихся врагов. Пушка будет тратить в два раз больше боеприпасов, так что постоянно собираем патроны. Награда: 791 опыта, пистолет "остроконечный шип".

Квест: Мест нет (ур. 8) Цель: Включить паровой насос На локации перекрёстке находим "Мотель Довольный свин", на доске объявлений найдём это задание. Скутер попросит нас восстановить питание в этом месте, чтобы заработали все магазины и устройства. Насос не включится, идём искать три детали в соседних насосах. Цель: Найти паровой клапан, конденсатор, редуктор На ближайшей вышке стреляем в лестницу, чтобы она опустилась, наверху берём деталь. После этого нас будут атаковать вражеские машины. Вторая деталь на другой башне, берём её снизу. Третья деталь — лежит около башни, в ящике за камнем. Цель: Заменить клапан, конденсатор, редуктор Возвращаемся к мотелю, подлезаем к насосу с трёх разных высот, вставляем добытые детали. Внизу крутим вентиль. Все устройства включатся. Награда: 791 опыта, $111, скин "Болеем за родную команду".

Квест: Ни дождь, ни снег, ни скаги (ур. 8) Цель: Забрать, доставить почту 0/5 Когда отремонтируем мотель, на доске появится второе задание. За 1:30 минуты нужно разнести 5 посылок по всей локации. Если не успеем вовремя, то миссию можно будет повторить. На машине едем до южного порта, там пешком посещаем все 5 мест. Награда: 791 опыта, $55, карабин или граната.

Глава 6. Охота на Огненного ястреба

Borderlands 2. Что это значит

Ущелье отмороженных (Frostburn Canyon)





Ущелье Отмороженных — Культ хранилища (1,2) :

1) Около второго знака Кровомесов заходим в пещеру слева.

2) Около шестого знака Кровомесов спрыгиваем в ледяной тупик.

Испытание "Тотемы огня" . Поджечь 10 висящих тотемов.

Испытание "Слава Ожогу" . Убить Ожога, не причиняя вреда его слугам.

Испытание "Жжение" . Найти 3 записи Поджигателя Клейтона.

6. Охота на Огненного ястреба (ур. 9)

Цель: Воспользоваться сейфом Роланда

В штабе поднимаемся на второй этаж, из сейфа берём аудиозапись. В сейф можем складывать свои ненужные оружия, которые жаль продавать.

Цель: Добраться до Ущелья Отмороженных

В ущелье с нами свяжется лидер бандитов — Бифштекс. Нас начнут атаковать его Кровомесы, кроме того здесь много больших пауков.

Цель: Следовать знакам Кровомесов: 0/7

Идём по запутанной локации, ищем знаки — подвешенные тела на плакатах. Около второго знака можем зайти в боковую пещеру, внутри найдём спрятанный символ Хранилища (1/2). 4-ый знак показан в центре карты на возвышенности, но войти туда можно только по самому южному пути, через пещеры. После 6 знака спрыгиваем в ледяной тупик, найдём символ Хранилища (2/2).

Цель: Найти Огненного ястреба

Путь приведёт нас в подземное логово. Здесь встретим ястреба — девушку Лилит. Поднимаем её с пола, и лечим как союзника. Лилит попросит нас принести кусок эридия из сейфа, после этого она восстановит свои сверхспособности. Вместе с ней отбиваемся от нескольких волн бандитов.

Награда: 1450 опыта, $24, модификатор класса.

Квест: Вечная память (ур. 9) Цель: Победить Болла Лилит переместится в штаб Убежища, там получим от неё пару дополнительных заданий. Идём на "Водораздел — Заснеженный перекрёсток", убиваем крупного монстра, внутри него найдём аудиозапись от Мистера Блейка. Цель: Найти первую, вторую, третью запись ЭХО Корпорация "Гиперион" уверена в смерти Лилит. Чтобы они не сомневались, нужно найти и уничтожить все записи. 1) Под кораблём стреляем в висящий якорь наверху. 2) Около насоса осматриваем боковую трубу, крутим вентиль. 3) В сундуке на трубопроводе. Награда: 1584 опыта, $175, голова "Безбашенный в котелке".

Квест: Культ: Вечное пламя (ур. 9) Цель: Найти Поджигателя Клейтона Второе задание Лилит — целая цепочка квестов, связанная с огненным культом. В "Ущелье Отмороженных" идём на северный утёс, там встретим лидера культа, который поклоняется Лилит как божеству, но сама Лилит не имеет к этому отношения. Цель: Собрать пепел разбойников: 0/5 Клейтон потребует сжечь пятерых бандитов, используя только огненное оружие. Выполняем задание, чтобы втереться к нему в доверие. Награда: 967 опыта, $124, автомат или щит.

Квест: Культ: Лжебоги (ур. 9) Цель: Победить Ожога Клейтон требует истребить язычников, которые поклоняются не Лилит, а огненному пауку. Идём и убиваем этого монстра. Награда: 1450 опыта, $62, пулемёт или щит.

Квест: Культ: Зажженная спичка (ур. 9) Цель: Взять Спичку. Отвести Спичку на корабль Клейтон готовится к ритуалу жертвоприношения. Открываем туалет, забираем оттуда карлика. Относим к кораблю на "Южном шельфе", забираемся на вершину с драконом, подвешиваем карлика. Он попадёт под огонь из статуи дракона. Награда: 967 опыта, $62, винтовка "кавайный карабин".

Квест: Культ: Последний костёр (ур. 9) Цель: Поджечь чучела: 0/3 Клейтон завершает ритуал. Берём огненное оружие, стреляем в костяные чучела птиц, можно стрелять издалека, чтобы далеко не бегать. Цель: Пойти на Последний костёр. Убить Клейтона Идём к большой жаровне, наверху нажимаем рычаг. Над огнём висит клетка с пленниками. В этот момент появится Лилит, притворится богиней, и заберёт клетку с людьми. Нам же останется добить лжепророка и его помощников. Награда: 1450 опыта, щит "пламя Огненного ястреба".